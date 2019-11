BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 27 novembre 2019



- Koz azot : céderez-vous à la fièvre acheteuse du Black Friday ?

- Dengue : un deuxième type du virus circule dans l'île

- Les changements climatiques, un danger pour la santé des générations à venir

- Saint-Paul : les gendarmes recherchent un homme soupçonné de tentative d'enlèvement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, de la pluie l'après-midi

Koz azot : céderez-vous à la fièvre acheteuse du Black Friday ?

Le Black Friday, ça ne vous dit rien ? Pourtant, il faudra vous y faire, chaque année, l'événement commercial tout droit venu des États-Unis gagne du terrain à La Réunion. Le principe est simple, les commerçants font des méga soldes, tout est bradé le temps d'une journée. Cette année, le Vendredi noir tombe le 29 novembre. Véritable aubaine pour certains, tradition purement consumériste pour d'autres, ce Black Friday est également le symbole d'une société de plus en plus divisée sur ses modes de consommation. Et vous, allez-vous vous ruer dans les boutiques pour profiter des méga soldes ?

Dengue : un deuxième type du virus circule dans l'île

Ce mercredi 27 novembre 2019 marque la Journée départementale de lutte contre la dengue. Alors que l'été austral est entamé, les services sanitaires et administratives alertent sur la reprise de l'épidémie, alors qu'on estime que 75 000 personnes ont contractées la dengue depuis 2019 – dont 24 850 cas autochtones avérés. L'inquiétude est renforcée par l'apparition d'un deuxième type à La Réunion : désormais, ce sont les types 1 et 2 qui circulent dans l'île.



Les changements climatiques, un danger pour la santé des générations à venir

Ce mardi 26 novembre l'Organisation des Nations unies (ONU) présentait son plan "pour éviter le pire" en matière de dérèglement climatique. L'objectif : réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre après "dix ans de procrastination climatique." Il y a urgence, c'est aussi ce que révèlent les conclusions d'une enquête de la revue scientifique médicale britannique "The Lancet" qui étudie les conséquences du changement climatique sur la santé. Cette étude met en exergue les risques pour les plus jeunes : " la santé de ceux qui naissent aujourd'hui sera de plus en plus menacée tout au long de leur vie."

Saint-Paul : les gendarmes recherchent un homme soupçonné de tentative d'enlèvement

Ce mardi 26 novembre 2019, les gendarmes ont publié un appel à témoins concernant un homme soupçonné d'être à l'origine d'une tentative d'enlèvement

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil le matin, de la pluie l'après-midi

Le temps ne change pas beaucoup en ce moment a remarqué Matante Rosina. Pour ce mercredi 27 novembre 2019 il y aura du soleil le matin et de la pluie l'après-midi. Il y aura aussi un petit vent faible et la mer sera plutôt calme. Tout cela est vrai chez vous ?