Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 minutes

Ce mardi 26 novembre l'Organisation des Nations unies (ONU) présentait son plan "pour éviter le pire" en matière de dérèglement climatique. L'objectif : réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre après "dix ans de procrastination climatique." Il y a urgence, c'est aussi ce que révèlent les conclusions d'une enquête de la revue scientifique médicale britannique "The Lancet" qui étudie les conséquences du changement climatique sur la santé. Cette étude met en exergue les risques pour les plus jeunes : " la santé de ceux qui naissent aujourd'hui sera de plus en plus menacée tout au long de leur vie."

