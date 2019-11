Ce mercredi 27 novembre 2019 marque la Journée départementale de lutte contre la dengue. Alors que l'été austral est entamé, les services sanitaires et administratives alertent sur la reprise de l'épidémie, alors qu'on estime que 75 000 personnes ont contractées la dengue depuis 2019 - dont 24 850 cas autochtones avérés. L'inquiétude est renforcée par l'apparition d'un deuxième type à La Réunion : désormais, ce sont les types 1 et 2 qui circulent dans l'île (Photo rb/www.ipreunion.com)

"La dengue a quatre formes de typages génétiques, qui donnent les mêmes symptômes et qui sont transmis de la même façon, explique le Dr François Chieze de l'ARS. Mais lorsque l'on attrape la dengue de type 2, nous ne développons d'immunité à celle de type 1 : cela signifie qu'une personne peut avoir une seconde fois la dengue".



En 2019, on estime que 10% des cas de dengue relevées étaient de type 1. "Le risque est donc d'avoir une reprise épidémique de cette forme de dengue" souligne le spécialiste. A noter qu'il est possible de contracter les deux types de dengue. Les autorités sanitaires ont d'ailleurs déjà relevé 15 cas dits "secondaires", c'est-à-dire que ces personnes ont contracté la dengue une seconde fois, avec une période de 13 mois en moyenne entre les deux contractions.



Le préfet, Jacques Billant, a donc tenu à rappeler la nécessité de lutter contre la dengue. "C'est une maladie grave, qui peut même être mortelle, et les chiffres enregistrés depuis 2018 sont là pour nous le rappeler" souligne le préfet. En effet, ce sont 20 décès qui sont à déplorer depuis le début de l'épidémie, et 732 hospitalisations ont été effectuées.



La lutte passe par plusieurs étapes d'après le préfet :

la vigilance des citoyens : avoir le reflex d'utiliser des répulsifs, porter des vêtements longs et utiliser une moustiquaire, gérer son environnement proche en éliminant les gites larvaires (gouttières, pot de fleur,…)

engager les communes dans l'élimination des dépôts sauvages, du nettoyage des ravines et des friches

Pour encourager la population à se mobiliser contre la dengue, une campagne de sensibilisation a débuté dès ce lundi 25 novembre : une campagne radio est en place jusqu'au 11 décembre prochain, près de 8 000 affiches vont être diffusées, des vidéos animées seront partagées sur les réseaux sociaux, et des campagnes internet sont en cours.



A côté de cela, ce sont environ 500 entreprises qui se sont engagées dans la lutte anti-vectorielle. Ces entreprises relaieront donc, à leurs employés mais aussi à leurs clients, les affiches de prévention préparées par l'ARS. Une convention a aussi été signée, les engageant à éliminer les gites larvaires de leurs locaux, la mise à disposition de répulsifs à leurs employés, et la facilitation de l'intervention des équipes de lutte contre la dengue.



Pour rappel, les mesures considérées comme les plus efficaces sont : l'utilisation de produits répulsifs, le porter des vêtements longs et couvrants, l'utiisation des moustiquaires

Les bombes insecticides, la climatisation et les serpentins fumigènes sont considérés comme peu utiles. Les bracelets, huiles essentielles, appareils sonores et rubans sont considérés comme inutiles.



