Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

L'association Ptit coeur appelle ce mercredi 27 novembre 2019 à la solidarité pour le petit Liam, âgé de six ans qui est devenu lourdement handicapé suite à un accident survenu dans un parc de jeux. "Il doit partir en métropole pour une opération, on organise une journée de solidarité afin de venir en aide à sa famille pour que notamment son frère jumeau l'accompagne on a besoin de toutes les bonnes volontés" précise l'association. Une journée de solidarité sera organisée le 15 décembre prochain à Saint-Paul (Front de mer), de 15 à 21 heures.

