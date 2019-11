BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 28 novembre 2019



- Erreur de communication : l'hommage aux esclaves marrons tourne à la polémique

- Grève mondiale pour le climat : la jeunesse réunionnaise se mobilise

- Une section pour former les futurs pizzaïolos a ouvert ses portes

- Insécurité routière : une centaine d'infractions en deux jours

- Saint-Paul : une commission pour établir les menus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La température monte, la houle s'installe

Erreur de communication : l'hommage aux esclaves marrons tourne à la polémique

Les réseaux sociaux sont de nouveau montés au créneau ces mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019. En cause cette fois-ci : une publication de l'Office de tourisme de l'Est, qui proposait de vivre pendant deux heures "l'expérience d'un esclave en fuite (le marronnage) sur le site de Mare à Poule d'eau à Salazie". La formulation est mauvaise et porte largement à confusion. Mais dans la réalité des faits, cette représentation est en fait une pièce de théâtre, de qualité qui plus est.

Grève mondiale pour le climat : la jeunesse réunionnaise se mobilise

Ce vendredi 29 novembre 2019 aura lieu la 4ème "grève mondiale pour le climat". L'appel à la manifester est donc international, et les jeunes de La Réunion ne sont pas en reste. Sur l'île, les lycéens se mobilisent. Si la marche prévue à Saint-Leu par Youth for climate a été annulée en raison de "délais trop courts", la seconde à Saint-Pierre est maintenue. Les lycéens partiront à 9h30 du Front du mer. Objectif : dénoncer une fois de plus l'inaction des gouvernements en terme de lutte contre le réchauffement climatique.

Une section pour former les futurs pizzaïolos a ouvert ses portes

Pour la première fois, le Centre de formation d'apprentis (CFA) de La Réunion a ouvert une section pizzaiolos en partenariat avec l'école française de pizzaïolos. La dizaine d'élèves de cette première promotion sortira diplômée d'ici quelques mois. Pour la chambre de métier et d'artisanat (CMAR), cette nouvelle section permet de diversifier encore un peu plus les corps de métiers qui sont proposés aux jeunes mais aussi de répondre à la demande des employeurs qui recherchent des salariés qualifiés.

Insécurité routière : une centaine d'infractions en deux jours

Le mardi 26 novembre et le le mercredi 27 novembre 2019 les forces de police ont réalisé une série de contrôles routiers sur les quatre circonscriptions de police du département. Une centaines d'infractions ont été constatées au cours de ces actions menées "dans le cadre de contrôles coordonnés avec l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la gendarmerie nationale visant à réprimer les infractions génératrices d'accident grave et celles commises par les usagers particulièrement vulnérables" indique la police

Cantines scolaires : une commission pour déterminer les menus

Quatre commissions des menus ont eu lieu depuis 2017. Toutes les écoles primaires, élémentaires et maternelles du territoire ont donc été conviées au travers des délégués, parents d'élèves ou leurs représentants pour cette dernière rencontre ce mercredi 27 novembre 2019. Une présentation du fonctionnement du service de la direction de la restauration scolaire (service nutrition, production logistique, mission diététique) a précédé un débat sur les repas servis aux 14 284 marmailles inscrits dans les restaurants scolaires de la ville

La pa Météo France i di, sé zot i di – La température monte, la houle s'installe

Matante Rosina a tout vu dans le fond de sa tasse de café : il fera chaud ce jeudi 28 novembre 2019 même si quelques petites averses tenteront de rafraîchir l'atmosphère. Notre gramoune appelle aussi à la prudence en bord de mer où la houle australe commence à s'installer. Comment se passent les choses chez vous ?