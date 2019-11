Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Les réseaux sociaux sont de nouveau montés au créneau ces mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019. En cause cette fois-ci : une publication de l'Office de tourisme de l'Est, qui proposait de vivre pendant deux heures "l'expérience d'un esclave en fuite (le marronnage) sur le site de Mare à Poule d'eau à Salazie". La formulation est mauvaise et porte largement à confusion. Mais dans la réalité des faits, cette représentation est en fait une pièce de théâtre, de qualité qui plus est. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les réseaux sociaux sont de nouveau montés au créneau ces mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019. En cause cette fois-ci : une publication de l'Office de tourisme de l'Est, qui proposait de vivre pendant deux heures "l'expérience d'un esclave en fuite (le marronnage) sur le site de Mare à Poule d'eau à Salazie". La formulation est mauvaise et porte largement à confusion. Mais dans la réalité des faits, cette représentation est en fait une pièce de théâtre, de qualité qui plus est. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)