Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Météo France fait le point ce jeudi 28 novembre après l'annonce d'une tempête tropicale qui pouvait se former dans la zone Océan indien. La zone des Seychelles reste sous étroite surveillance. La zone de naissance de l'éventuelle tempête s'étend maintenant sur plus de 1.500 km. Le risque est toujours modéré et la probabilité de formation est à hauteur de 30-60% à partir de ce dimanche. (Photo : Mtotec)

