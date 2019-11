BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 29 novembre 2019



- Travail dominical, la loi est respectée mais à quel prix

- Conseil régional : les finances et la continuité territoriale déchainent le débats

- Black friday : si vous n'achetez rien, vous aurez 100% de réduction

- Conseil départemental : les lauréats du Challenge des créateurs 2019 récompensés

- Illuminations du Port : des rues fermées ce vendredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la houle sur les côtes ouest et sud

Travail dominical, la loi est respectée mais à quel prix

C'est acté depuis le 18 novembre dernier : les magasins Monsieur Bricolage doivent désormais fermer le dimanche après-midi, voire toute la journée en fonction des communes. Une bonne nouvelle pour la CGTR qui a saisi le Tribunal de Grande Instance. Une mauvaise pour les étudiants et employés volontaires qui travaillent en fin de semaine afin d'arrondir les fins de mois. Ce vendredi 29 novembre ils font front devant la préfecture pour exprimer leur colère. Certes l'arrêté préfectoral (de 1966) est respecté, mais à quel prix ? Cette affaire est un symbole, celle du travail dominical, quand beaucoup ont décidé à la place des autres que le dimanche était réservé à la famille et au repos.

Conseil régional : les finances et la continuité territoriale déchainent les débats

Durant plus de 6 heures ce jeudi 28 novembre 2019, les conseillers régionaux ont débattu autour des orientations budgétaires 2020. L'opposition tirant à boulets rouges sur la gestion budgétaire de la collectivité tandis que la majorité défendait son "excellente santé financière". Le tout, sur fond d'interrogations concernant le chantier de la Nouvelle Route du Littoral et de présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes relative au dispositif de continuité territoriale

Black friday : si vous n'achetez rien, vous aurez 100% de réduction

Le Black Friday revient ce vendredi 29 novembre 2019. Le rendez-vous commercial de l'année, arrivé tout droit des Etats-Unis, prend une place de plus en plus importante outre-Atlantique en général et à La Réunion en particulier. Tout le monde paraît gagnant, les consommateurs comme les commerçants. Pourtant de nombreuses marques se mobilisent pour boycotter ce vendredi noir

Conseil départemental : les lauréats du Challenge des créateurs 2019 récompensés

Les sept lauréats de la 22ème édition du Challenge des créateurs ont été récompensés ce jeudi 28 novembre 2019 lors d'une soirée "dans les jardins de la Villa du Département en présence des 14 finalistes accompagnés de leur famille, des partenaires et d'anciens lauréats" indique le conseil départemental

Illuminations du Port : des rues fermées ce vendredi

Ce vendredi 29 novembre 2019, la ville du Port met en place ses illuminations de fin d'année. Pour l'occasion, des restrictions de stationnement et de circulation sont à prévoir

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la houle sur les côtes ouest et sud

La mer sera agitée ce vendredi 29 novembre 2019, nous dit Matante Rosina. Des vagues de deux à trois mètres de haut déferleront sur les côtes ouest et sud. côté ciel, le soleil régnera le matin et sera contesté dans les hauts l'après-midi. Et chez vous, quel temps fait-il ?