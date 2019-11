Le Black Friday revient ce vendredi 29 novembre 2019. Le rendez-vous commercial de l'année, arrivé tout droit des Etats-Unis, prend une place de plus en plus importante outre-Atlantique en général et à La Réunion en particulier. Tout le monde paraît gagnant, les consommateurs comme les commerçants. Pourtant de nombreuses marques se mobilisent pour boycotter ce vendredi noir (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le Black Friday (littéralement le Vendredi noir) est l’occasion pour les consommateurs de faire de bonnes affaires et pour les commerçants de réaliser de très bons bénéfices. Pourquoi alors plus de 600 marques françaises prévoient de boycotter cette fête commerciale ? " 60% des Français ont des vêtements qu’ils ne portent jamais, et l’équivalent de 600 millions d’euros est jeté chaque année, il doit y avoir une prise de conscience" argumente Nicolas Rohr, fondateur de la marque de mode Faguo et créateur du mouvement Make Friday green again (rendre le vendredi de nouveau vert), qui réunit à ce jour 600 marques. Ce collectif incite ses clients à consommer de façon modérée.

Pour eux, le Black Friday, c'est non.

En France, près de 600 entreprises ont décidé de boycotter ces soldes importés des États-Unis. Voilà pourquoi. pic.twitter.com/rDSKKXmqm2 — Brut FR (@brutofficiel) November 25, 2019

Selon les membres du collectif, le Black Friday est "une journée qui incite à une surconsommation déraisonnable" et où "les marques incitent à une consommation massive, pas forcément nécessaire". En réaction, Make Friday green again s’inscrit dans une démarche de recyclage et d’économie circulaire visant à moins puiser dans les ressources de la planète. "Ce vendredi, triez, réparez, revendez et recycler ce qui ne vous intéresse plus !" revendique le collectif

Et vous, céderez-vous à la fièvre acheteuse ce vendredi 29 novembre ? Nous vous avons posé la question sur notre " target="_blank">page facebook ce mercredi et sur les 281 votes exprimés, 80% ont répondu "non pas question ", contre 20% "évidemment, oui". Une partie des lecteurs d' Imaz Press semble donc en phase avec cette tendance à une consommation modérée. Contrairement à l’hexagone où un sondé sur deux affirment avoir l’intention d’acheter ce jour-là.

Dans tous les cas, Imaz Press vous promet une chose : si vous n’achetez rien, vous pourrez économiser jusqu’à 100% sur tous les produits !

[blog] Et si le Black Friday devenait obsolète ? Où je parle #BlackFriday, mais aussi Amazon, antipubs, du mouvement "Make Friday Green Again"... https://t.co/wjLvMTyBU8 pic.twitter.com/RntelpXLtA — Capucine Cousin (@Capucine_Cousin) November 26, 2019

Bon Black Friday

