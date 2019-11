Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Depuis plusieurs années, ce type d'initiative a tendance a se multiplier à La Réunion et ailleurs. L'objectif : supprimer les intermédiaires, valoriser le circuit court, de l'agriculteur directement au consommateur. Écologique, pratique, économique et pédagogique. Ce dimanche 1er décembre de 9h à 17h, c'est dans le verger de letchis de Mahavel à la Ravine des Cabris que vous pourrez venir cueillir le fruit star des fêtes de fin d'année. Un verger en conversion Bio (pas d'utilisation de produit phytosanitaire). L'entrée a été fixée à 1 euro et vous permettra de cueillir des letchis avec une possibilité de pique-nique sur site.

