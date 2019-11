Voici la liste des travaux et des chantiers sur les routes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1A - St Leu - Travaux de réalisation d'un giratoire

Sur la RN1A à St Leu au niveau du carrefour RD12, travaux de réalisation d'un giratoire. Circulation sur voies réduites. Vitesse limitée à 50 km/h.

RN1A - St Paul - Travaux d'entretien des ouvrages dynamiques

Sur la RN1A à St Paul secteur Cap Lahoussaye, travaux d'entretien des ouvrages dynamiques jusqu’au vendredi 6 décembre. Route fermée dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot de 8h30 à 16h. Déviation par la RN1 Route des Tamarins.

RN1A - St Paul - Travaux de protection contre inondation

Sur la RN1A à St Paul, travaux de protection contre inondation jusqu'au 19 décembre. Route fermée entre giratoire Bruniquel et celui de l'Eden pendant toute la durée du chantier. Une déviation sera mise en place par le Chemin Bruniquel.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Joseph Langevin, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 20 décembre. Alternat de 8h à 16h. Une déviation est fortement conseillée pour les véhicules légers par la Rue Paille en Queue dans le sens St Joseph/St Philippe.

RN2 - Ste Rose Rivière de l'Est - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l'Est au droit du chemin Faustin, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 6 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de la Ravine Bonne Esperance, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 6 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit Chemin du Cap - Travaux d'aménagement d'un carrefour à feux

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne - travaux de pose de dispositif de retenue

Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre des travaux de pose de dispositif de retenue, la route sera fermée à la circulation dans le secteur de Bel Air dans le sens Est/Nord de 19h30 à 05h les nuits du lundi 2 au jeudi 5 décembre inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de la Marine, et la RN2002 Avenue Pierre Menés.

RN5 - Cilaos centre - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonnisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

RD36 - Le Tampon / Route Notre Dame de la Paix - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD36 Route de Notre Dame de la Paix au Tampon entre les PR14 et PR18, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au 12 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h30.

RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - Travaux d'aménagement de la chaussée

Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement de chaussée jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 du Port/rivière de Galets à St Leu/Colimaçons, travaux de balayage mécanique du lundi 2 au vendredi 6 décembre. Une voie sera neutralisée dans le sens Nord/Ouest de 20h à 5h en fonction de l'avancement du chantier.

RN1 - Le Port/St Denis - Travaux de nettoyage et d'élagage

Sur les RN1, RN6 et RN7 entre le Port et St Denis, travaux de nettoyage, d'élagage et de fauchage du lundi 2 au vendredi 6 décembre. Neutralisation de voie selon les besoin du chantier.

RN1 - St Louis/ St Pierre- Travaux de balayage de nuit

Sur la RN1 à St Louis entre échangeur le Gol et échangeur Badamiers à St Pierre, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 2 au vendredi 6 décembre inclus. Neutralisation de la voie de droite au niveau du chantier mobile de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - St Leu -Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 à St Leu entre les échangeurs Colimaçons et Portail, travaux fauchage en accotement du mardi 3 au vendredi 6 décembre. Neutralisation de la BAU au niveau du chantier de 7h à 15h dans le sens N/S.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre les échangeurs Sacré Coeur au Port et les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique du lundi 2 au vendredi 6 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord /Sud en fonction des besoins du chantier.

RN2 - Ste Marie/ St Benoit- Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de Ste Marie Duparc à St Benoit Bourbier, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 2 au vendredi 6 décembre inclus. Neutralisation de la voie de gauche de 20h à 5h dans les deux sens de circulation.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de peinture

Sur la RN2 de l'échangeur de Ste Suzanne à celui de Salazie à St André, travaux de marquage au sol la nuit du lundi 2 décembre. Voie neutralisée dans le sens N/E selon besoin du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à St Denis, travaux de renforcement de chaussée sur le virage de la Jamaïque lundi 2 au jeudi 5 novembre inclus. Route fermée selon le programme suivant :

- Les lundi 2 et jeudi 5 novembre : fermeture de la RN2 dans le sens Nord/Est déviation par la RN102 et les voiries communales

- Les mardi 3 et mercredi 4 novembre : fermeture de la RN2 sens Est/Nord, déviation par l'échangeur du Stade de L'est et les voiries communales pour rejoindre la RN2.

RN - Ste Marie - Travaux de pose de glissières

Sur la RN2 à Ste Marie secteur Le Verger, travaux de réparation de glissières de sécurité le jeudi 5 décembre. Bretelles de sortie et d'entrée partiellement neutralisées au droit du chantier de 20h à 5h dans le sens N/E.

RN3 - St Pierre -Travaux de nettoyage de chaussée

Sur la RN3 à St Pierre échangeur Basse-Terre, travaux de nettoyage de la chaussée la nuit du lundi 2 décembre. Fermeture de la bretelle de sortie de 22h à 5h dans le sens Sud/Nord pour les besoins du chantier.

RD400 - Le Tampon/St Pierre -Travaux d'enrobés

Sur la RD400 communes du Tampon et de St Pierre, travaux de mise en oeuvre d'enrobés les nuits du lundi 2 au jeudi 5 décembre inclus. Circulation alternée et stationnement interdit de 20h à 5h.

Evènements (hors chantiers)

RN1A - St Paul - Triathlon la triple Race

A St Paul secteur La Saline, une manifestation sportive intitulée "Triathlon la triple Race - Fleurs de Canne" sera organisée le dimanche 1er décembre. La RN1A dans le secteur de Trou d'Eau sera concernée. La plus grande prudence est recommandée sur l'itinéraire.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 1er décembre de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RD36 - St Pierre / Le Tampon - 45eme Rallye des 1000 km

La manifestation sportive intitulée "45eme Rallye des 1000 kms" sera organisée du samedi 30 novembre au dimanche 1 er décembre sur le territoire des communes de St Pierre et le Tampon. Plusieurs restrictions seront nécessaires pour le bon déroulement de la manifestation. La RD36 Rte de notre Dame de la Paix sera fermée du PR1+700 au 7+100 de 9h35 à 16h le samedi 30 novembre, ainsi que la RD27 Rte de Bras de Pontho du PR3+950 au 9 de 19h30 à 2h.