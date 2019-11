Publié il y a 49 minutes / Actualisé le Mercredi 27 Novembre à 06H10

La mer sera agitée ce vendredi 29 novembre 2019, nous dit Matante Rosina. Des vagues de deux à trois mètres de haut déferleront sur les côtes ouest et sud. côté ciel, le soleil régnera le matin et sera contesté dans les hauts l'après-midi. Et chez vous, quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

