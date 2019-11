Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Ce vendredi 29 novembre 2019, aux alentours de 11 heures, des nageurs auraient observé un requin juvénile dans les eaux du lagon de Saint-Leu. Par mesure de précaution, la plage a été évacuée et le drapeau rouge a été levé. Le Centre Sécurité Requin va réaliser un survol d'observation avec un drone afin de confirmer, ou non, l'information. Plus d'informations seront disponibles plus tard dans la matinée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

