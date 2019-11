Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Le premier système dépressionnaire de la saison pourrait émerger dans les prochaines 48/72 heures. Les spécialistes surveillent de près le phénomène qui évolue entre la pointe nord malgache et les Seychelles. On ne sait pas encore si cette dépression représente une menace pour La Réunion. Le risque de formation d'une tempête tropicale reste modéré (probabilité de formation d'une tempête tropicale à 30-60%) à partir de dimanche. Les prévision sur l'évolution et la trajectoire de cet embryon dépressionnaire restent encore incertaines. La zone de naissance de l'éventuelle tempête s'étend ainsi sur plus de 1500 km. La zone des Seychelles reste sous étroite surveillance pour la formation de la première tempête tropicale de la saison. (image satellite Mtotech)

