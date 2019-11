BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 30 novembre 2019 :



Alcool + zamal + vitesse = 1910 permis retirés

L'année 2019 n'est pas terminée que le nombre de permis retirés par les forces de l'ordre fait déjà tourner la tête : au 31 octobre dernier, ce ne sont pas moins de 1910 conducteurs qui se sont vu retiré leur droit de circuler en voiture. Sur l'année 2018, c'était 2161 permis qui avaient été retirés.

Opération anti-plastique dans un hypermarché du sud de l'île

Au lendemain du Black Friday, c'est par une action coup de poing que des militants écologistes comptent faire entendre leur voix. Nom de code l'opération : "plastik attak." Une méthode d'intervention née il y a un an et demi au Royaume-Uni qui consiste à inciter les clients d'une grande surface à enlever les emballages autour des produits qu'ils viennent d'acheter. Cela se passe sur site, dans les locaux de la grande surface. La "plastik attak" a lieu ce samedi 30 novembre dans un hypermarché du sud de l'île aux alentours de 10h, nous ne vous en dirons pas plus...

La Ruche qui dit Oui organise une journée autour du manger mieux

"Manger mieux, manger juste", c'est le credo de La Ruche qui dit Oui ce samedi 30 novembre 2019 à Saint-Benoît. Une journée pour savoir d'où proviennent les aliments que l'on mange, tout en défendant le savoir-faire local. Dans une époque où les Réunionnais sont de plus en plus soucieux de leurs modes d'alimentation, les organisateurs de l'événement espèrent sensibiliser une fois de plus la population sur le consommer responsable.

Au Turkmenistan, un chien élevé au rang de symbole national

Au Turkménistan, Etat reclus et autoritaire, un animal autre que le cheval a gagné les faveurs du président, qui a placé le chien de berger alabaï au coeur de l'identité nationale de l'ex-république soviétique d'Asie centrale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - des conditions météo en mer difficiles ce samedi

Le mauvais temps revient et la houle se renforce ce samedi 30 novembre. Pauvre Matante Rosina, elle qui avait prévu une petite plongée matinale au milieu des poissons. C'est annulé, les conditions en mer sont trop mauvaises ! La pluie sera bien présente dans l'Est dès la matinée, sur l'Ouest et le Nord, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages. En montagne, ce sera tout gris. Côté vent, ça risque de souffler fort sur les plages de l'Ouest.