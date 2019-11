Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Sudéau a indiqué dans un communiqué que suite aux dernières pluies et aux dernières analyses, la qualité de l'eau est dégradée sur la commune du Tampon et au 23ième Kilomètres. Par conséquent, il est recommandé aux abonnés d'utiliser de l'eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 5 minutes. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage).

