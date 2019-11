Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) met à disposition un site interactif, monreseaumobile.fr, afin de permettre aux utilisateurs de jauger de la qualité de leur opérateur. A La Réunion, seul territoire ultramarin à disposer de cette carte interactive, on peut comparer la qualité des appels, des sms et de la navigation mobile entre les opérateurs SFR, Free, Orange et Zeop.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) met à disposition un site interactif, monreseaumobile.fr, afin de permettre aux utilisateurs de jauger de la qualité de leur opérateur. A La Réunion, seul territoire ultramarin à disposer de cette carte interactive, on peut comparer la qualité des appels, des sms et de la navigation mobile entre les opérateurs SFR, Free, Orange et Zeop.