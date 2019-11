Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Les fans de reggae réunionnais devraient être ravis : ce vendredi 6 décembre 2019, des pointures de la dub seront présentes à la Cité des Arts, de 18 heures à 3 heures du matin. En tête d'affiche, le sound system Channel One, pionnier du genre et originaire du Royaume-Unis. Les deux membres viennent souffler les 40 bougies de leur duo. Pour l'occasion, Mikey Dread et Ras Kayleb embarquent avec eux le Français Weeding dub, et le freestyler caribéen résidant à Londres, Macky Banton. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

