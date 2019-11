Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le mauvais temps revient et la houle se renforce ce samedi 30 novembre. Pauvre Matante Rosina, elle qui avait prévu une petite plongée matinale au milieu des poissons. C'est annulé, les conditions en mer sont trop mauvaises ! La pluie sera bien présente dans l'Est dès la matinée, sur l'Ouest et le Nord, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages. En montagne, ce sera tout gris. Côté vent, ça risque de souffler fort sur les plages de l'Ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mauvais temps revient et la houle se renforce ce samedi 30 novembre. Pauvre Matante Rosina, elle qui avait prévu une petite plongée matinale au milieu des poissons. C'est annulé, les conditions en mer sont trop mauvaises ! La pluie sera bien présente dans l'Est dès la matinée, sur l'Ouest et le Nord, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages. En montagne, ce sera tout gris. Côté vent, ça risque de souffler fort sur les plages de l'Ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)