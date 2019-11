"Manger mieux, manger juste", c'est le credo de La Ruche qui dit Oui ce samedi 30 novembre 2019 à Saint-Benoît. Une journée pour savoir d'où proviennent les aliments que l'on mange, tout en défendant le savoir-faire local. Dans une époque où les Réunionnais sont de plus en plus soucieux de leurs modes d'alimentation, les organisateurs de l'événement espèrent sensibiliser une fois de plus la population sur le consommer responsable.

La Ruche qui dit Oui est un concept venu de l'hexagone qui consiste à proposer des produits locaux via une plateforme numérique. Les prix sont plus hauts qu'en grande surface, certes, mais l'avantage de ce type de circuits courts est d'être mis directement en relation avec les producteurs locaux, pour des produits de meilleure qualité et souvent bio.

Selon La Ruche qui dit Oui et qui cite l’Agreste La Réunion - n° 99 - Décembre 2015, "les ménages réunionnais consacrent 18% de leur budget à l’achat de produits alimentaires. Ces achats sont réalisés à 79% en grandes surfaces. L’alimentation est marquée par un excès de consommation de riz et d’huile et un déficit en fruits et légumes... Ces comportements alimentaires induisent un risque d’obésité et de diabète qui sont un enjeu majeur de santé publique à La Réunion."

Ce samedi 30 novembre, la journée "Le champ des surprises" est organisée à Saint-Benoît Bras Canot, sur la plantation Melissa, "dans un cadre champêtre et verdoyant" garantissent les organisateurs. Organisé par les étudiants en seconde année de BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux du lycée Cluny de Sainte-Suzanne, l'événement se composera d'ateliers divers sur le développement durable.

Un bon de 5 euros sera remis aux visiteurs pour le premier achat, "il s’agit là d’un bref aperçu des surprises qui vous attendent lors de cette journée ouverte à tous" concluent les organisateurs. Eh oui... comme l'indique son nom cette journée est faites de surprises. Pour connaître la suite du programme il faudra y faire un saut !

