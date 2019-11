Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Au lendemain du Black Friday, c'est par une action coup de poing que des militants écologistes comptent faire entendre leur voix. Nom de code l'opération : "plastik attak." Une méthode d'intervention née il y a un an et demi au Royaume-Uni qui consiste à inciter les clients d'une grande surface à enlever les emballages autour des produits qu'ils viennent d'acheter. Cela se passe sur site, dans les locaux de la grande surface. La "plastik attak" a lieu ce samedi 30 novembre dans un hypermarché du sud de l'île aux alentours de 10h, nous ne vous en dirons pas plus...

