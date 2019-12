BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 1er décembre 2019 :



- Journée mondiale de lutte contre le SIDA - à La Réunion, 1025 personnes sont séropositives

- Mia-Runart Show : une exposition dédiée aux artistes réunionnais

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - municipales, embouteillages, dengue, esclaves marrons, travail dominical

- La chasse aux "likes": quand l'éphémère s'oppose à l'authenticité

- La pa Météo France i di, sé zot i di - retour du soleil sur une grande partie de l'île

Journée mondiale de lutte contre le SIDA - à La Réunion, 1025 personnes sont séropositives

Ce dimanche 1er décembre 2019 marque la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. A La Réunion, ce sont 1025 personnes qui sont suivies pour le VIH. Un chiffre qui continue d'augmenter chaque année, préoccupant les professionnels de santé.

Mia-Runart Show : une exposition dédiée aux artistes réunionnais

Alexandre Alquier, Marie Nicolas et Karine Bertil sont trois passionnés d'art contemporain. Ils ont donc créé une association réunionnaise de promotion de l'art contemporain " l'ARPAC ". Ils ont aussi décidé d'emmener dans leur sillage des artistes français basés à la Réunion et en métropole à l'une des principales foires d'art contemporain située au coeur du Miami's Arts and Entertainment District : le Spectrum Miami, foire satellite officielle de l'Art Basel MIAMI. Cette soirée se déroulera au Domaine des Palmiers, à Saint-Paul, où 300 personnes invitées par nos sponsors et l'association ARPAC se réuniront autour d'un vernissage-cocktail

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - municipales, embouteillages, dengue, esclaves marrons, travail dominical

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 novembre au vendredi 29 novembre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 25 novembre : le bal des candidatures est bien lancé

- Mardi 26 novembre : la décongestion des routes ce n'est pas pour maintenant

- Mercredi 27 novembre : La Réunion attaquée par un deuxième type du virus de la dengue

- Jeudi 28 novembre : une erreur de communication et l'hommage aux esclaves marrons tourne à la polémique

- Vendredi 29 novembre : travail dominical, la loi est respectée mais à quel prix

La chasse aux "likes": quand l'éphémère s'oppose à l'authenticité

Recroquevillée dans un caddie de supermarché, Kiki Malliora passe à toute allure devant sa s?ur en riant à gorge déployée, dans un musée éphémère de Cologne en Allemagne où les habitués d'Instagram viennent chasser les "likes".

La pa Météo France i di, sé zot i di - retour du soleil sur une grande partie de l'île

Le soleil revient en début de matinée. Une grande partie de l'île en profitera, seul le Sud-Est restera un peu humide, de Saint-Joseph à Saint-Benoît. Le neveu de Matante Rosina Paulo aura les pieds dans l'eau... la balade au volcan, ce sera pour une autre fois. Il fera beau sur les sommets et dans les cirques. Quelques averses seront possibles, mais rassurez-vous ce dimanche restera plutôt ensoleillé.