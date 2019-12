Ce jeudi 28 novembre 2019, 47 élèves de seconde du Lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît ont rencontré des professionnels des métiers du transport. Conducteur, médiateur, contrôleur ont répondu à ces jeunes en questionnement sur leur orientation professionnelle. Au programme de cette matinée, des échanges, de l'information sur les métiers mais aussi des jeux de rôle pour prévenir la fraude, les incivilités et dispenser les règles de sécurité propres au transport en commun. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo D.R.)

800 lycéens et collégiens sensibilisés

Depuis 2017, près de 800 lycéens et collégiens de toute l’île ont participé à ces ateliers itinérants co-organisés par l’Académie de la Réunion, le Syndicat Mixte de Transports de la Réunion, la Cité des métiers et Transdev Réunion Service. En 2019-2020, ce seront 12 établissements, collèges et lycées confondus, qui seront initiés ou renouvèleront l’expérience.

Deux ans après son lancement, cette opération remporte toujours le même succès auprès des scolaires et des enseignants. Les équipes pédagogiques sont unanimes : " c’est très enrichissant. Les élèves notent avoir découvert des métiers qu’ils étaient loin de s’imaginer ".

Les objectifs sont atteints : proposer une information concrète sur le secteur du transport. L’action consiste aussi à déconstruire les stéréotypes métiers au travers de témoignages et enfin à sensibiliser les jeunes usagers à la sécurité dans les transports en commun.

Du CAP au master ou se former aux métiers du transport

Du CAP au Bac Pro au BTS ou encore à la licence et au master, les parcours de formation possibles sont nombreux. Au travers de témoignages, de portrait vidéo, les lycéens du Lycée Patu de Rosemont découvrent la réalité du marché du travail. A tour de rôle conducteur, médiateur, contrôleur prennent la parole pour présenter leur expérience professionnelle et surtout leur parcours de vie. Une parole en toute simplicité qui appelle au respect des métiers et des personnes.

Pour Valérie Landry, directrice de la Cité des métiers, il est important que les collégiens, les lycéens identifient les lieux d’information. La Cité des métiers met à disposition une sélection de ressources et d’outils autour de l’orientation et de la découverte des métiers. D’autres lieux d’information existent comme le CRIJ (Centre régional d’information jeunesse), l’ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions), ou le site Formanoo (www.formanoo.org).

La sécurité et la lutte contre les incivilités

Entrée en vigueur en mars 2016, la loi Savary relative à la " prévention et à la lutte contre les incivilités et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageur " a renforcé les sanctions envers les fraudeurs. Expliquer quels sont les risques et les peines encourus pour dissuader et sensibiliser c’est tout le propos de Mourad Bourouaha et Stéphane Grondin, coordonnateurs médiation et sureté chez TSR. Délit de signalement, d’outrage, de déclaration de fausse d’identité, et d’habitude, le message est clair " frauder peut vous coûter cher ".

" La lutte contre les incivilités est un enjeu majeur dans cette action de sensibilisation qui s’inscrit dans la continuité du travail engagé par le SMTR et plus largement dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité. Depuis 2016, le SMTR encourage et soutient le développement de partenariats entre les forces de l’ordre, les équipes de contrôle et de médiation des différents réseaux de transport pour plus de sécurité. Aujourd’hui les résultats sont là avec une baisse des comportements incivils et fraudeurs. " précise Omar Issop directeur du SMTR.