Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Le Centre dramatique national de l'océan Indien recherche actuellement des acteurs et actrices amateur(e)s de 65 ans et plus dans le cadre de son prochain spectacle. "Le désir de pratiquer le théâtre et l'envie de partager une aventure artistique et humaine sont essentiels" précise le CDNOI. Pour déposer sa candidature, il faut contacter le 06 92 38 59 09 ou envoyer un mail à l'adresse production3@cdoi.re.

