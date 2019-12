Mauvaise surprise pour cette famille qui voulait siroter un verre de nectar multivitaminé ce dimanche 1er décembre. Ils auraient découvert, au fond de leur brique de jus de fruits, une moisissure d'une taille assez impressionnante après avoir consommé plus de la moitié de la brique. La Cilam qui produit les jus de fruits de la marque Diego, ne doute pas de la véracité de cette vidéo et indique qu'après vérifications, le problème ne viendrait pas de la chaîne de production de l'usine.

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis ce dimanche 1er décembre après-midi. On y voit une personne qui vient de se servir un verre de jus et une matière noirâtre qui flotte à la surface. La personne décide ensuite d’ouvrir la brique en deux et ce qui se trouve au fond du récipient est saisissant, une grosse boule de moisi. Il est bien précisé sur le haut de la brique "à consommer de préférence jusque mai 2020." Regardez (en plein écran) :

Cette vidéo est rapidement devenue virale. En un peu plus de 24h, elle a été partagée plus de 1 700 fois et commentée près de 250 fois. Des commentaires, pour la plupart, écrits par des internautes dégoutés.

La Cilam, qui produit 12 millions de jus de fruits par an à La Réunion ne doute pas de la véracité de la vidéo, Nathalie De Jésus, directrice qualité de l’entreprise indique " nous sommes sûrs qu’il ne s’agit pas d’un corps étranger. Il s’agit là d’un problème isolé, nous avons contrôlé les paramètres de production, le lot de briques de jus concerné est conforme. Il se pourrait que ce soit un problème d’étanchéité lié à un problème de stockage. "

La directrice qualité de poursuivre " nous invitons ces consommateurs à nous contacter, pour qu’ils soient dédommagés, rassurés, qu’ils viennent visiter nos installations, nous leur montrerons que nous n’avons pas failli à notre mission. Le taux de réclamation sur nos produits est très faible."

Les auteurs de la vidéo indiquent avoir acheté leur jus de fruits dans une grande surface de l’île. Pour le moment, la Cilam assure ne pas avoir été contacté par ces consommateurs.

