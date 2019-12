BONJOUR LA REUNION - A la une de ce lundi matin 2 décembre 2019 :



Alcool + zamal + vitesse = 1910 permis retirés

L'année 2019 n'est pas terminée que le nombre de permis retirés par les forces de l'ordre fait déjà tourner la tête : au 31 octobre dernier, ce ne sont pas moins de 1910 conducteurs qui se sont vu retiré leur droit de circuler en voiture. Sur l'année 2018, c'était 2161 permis qui avaient été retirés.

Mayotte a le taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne

Au 2e trimestre 2019, 22.500 personnes sont au chômage à Mayotte. Le taux de chômage s'élève à 30 %, comme en 2017 et en 2016, indique l'INSEE. Mayotte est le département français où le taux de chômage est le plus élevé. Les jeunes, les femmes et les natifs de l'étranger demeurent les plus touchés par le chômage. Cependant, l'emploi retrouve une bonne dynamique : 3.400 sont créés depuis 2017, informe l'INSEE, les créations de postes sont essentiellement portées par les entreprises. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'INSEE.'

Téléthon 2019 : les sapeurs-pompiers se mobilisent contre la maladie

Le Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS974) et l'Union départementale des sapeurs-pompiers 974 (UDSP974) annoncent la mobilisation de 400 personnels du SDIS 974 et une centaine de jeunes sapeurs-pompiers en faveur du Téléthon 2019. Nous publions ci-dessous le communiqué des pompiers

Concours du plus bel arbre de France : on soutient tous lo pié zépinar du Port

Dernier jour ce lundi 2 décembre 2019 pour voter en faveur du pié zépinar du Port. Nout pié d'bois participe au Concours du plus bel arbre de France et il fait partie des finalistes. L'objectif de ce concours est de valoriser les arbres remarquables du patrimoine français en proposant à tout individu ou groupe (famille, classe, école commune, entreprise, association...), de porter la candidature d'un arbre pour qu'il devienne "l'Arbre de l'année". En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, "le jury prendra en compte l'histoire même de l'arbre avec les hommes" commentent les organisateurs. Alors n'hésitez pas, votez pour nout pié d'boi, faires passer le message à votre familles, à vos amis et à vos collègues.

Des nuages vont s'installer au fil des heures

Dès ce lundi matin 2 décembre 2019, Matante Rosina prévoit de nombreux nuages sur la côte est, tandis que le temps devrait être sec et ensoleillé sur le reste de l''île. En montagne, il fait beau en journée, mais les habituels nuages vont s'installer sur les pentes au fil des heures et déborderont dans l'après-midi sur la côte ouest. Les températures oscilleront entre 20 et 29 degrés selon la zone.