Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI) rappelle qu'il est interdit de pêcher les langoustes durant leur période de reproduction dans les eaux maritimes bordant La Réunion. La période d'interdiction de pêche et de vente des langoustes s'étend du 1er décembre au 31 mars inclus. Elle correspond à la période de fécondation et d'incubation, comme en témoigne la présence de femelles grainées, qui portent des oeufs. Cette interdiction concerne les professionnels comme les plaisanciers et tous les modes de pêche en mer, elle permet de soutenir la capacité de reproduction de l'espèce et ainsi de concourir à la durabilité de la pêche. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration Réserve marine)

