Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Dès ce lundi matin 2 décembre 2019, Matante Rosina prévoit de nombreux nuages sur la côte est, tandis que le temps devrait être sec et ensoleillé sur le reste de l''île. En montagne, il fait beau en journée, mais les habituels nuages vont s'installer sur les pentes au fil des heures et déborderont dans l'après-midi sur la côte ouest. Les températures oscilleront entre 20 et 29 degrés selon la zone. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

