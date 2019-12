Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Alors que l'émergence de cette tempête tropicale était annoncée pour la fin de semaine dernière, plus précisément pour ce dimanche 1er décembre, finalement, la dépression qui évolue dans la zone semble prendre son temps. L'activité se poursuit mais les experts ont revu leurs prévisions. Ils indiquent que "le risque de formation d'une tempête tropicale modérée au sud de Mahé est modéré à partir de mard" (soit entre 30 et 60% de probabilités). L'incertitude sur l'évolution et la trajectoire de cette cyclogénèse perdure cependant les passionnés de météo d'Actu météo 974 indiquent "en l'état actuel, c'est surtout le Nord de Madagascar et, dans une moindre mesure, Mayotte." Pas de menace pour La Réunion mais le phénomène reste sous surveillance étroite.

