Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'éleveur de cabris de 69 ans avait retrouvé mort chez lui, à Saint-André le dimanche 24 novembre dernier. Très rapidement, les enquêteurs avaient privilégié la piste criminelle. La maison de la victime était sens dessus-dessous, son véhicule avait disparu et avait finalement été retrouvé abandonné sur un parking du centre-ville quelques heures plus tard. L'autopsie - réalisée quelques jours plus tard - avait confirmé les doutes des enquêteurs, en révélant que le sexagénaire avait été battu à mort. Dans le cadre de l'enquête, deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.

