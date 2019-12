BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 3 décembre 2019 :



- Menacés d'extinction, des fauves réduits à faire le show à La Réunion

- Plusieurs maisons construites en pleine zone rouge à La Possession

- Travail dominical à Mr Bricolage : la Cour d'appel rend sa décision

- Polémique autour de la mobilité : le Cnarm dans la tourmente

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé sur toute La Réunion

Menacés d'extinction, des fauves réduits à faire le show à La Réunion

Depuis plusieurs mois déjà, le cirque Zavatta fait le tour de La Réunion pour présenter au public ses plus beaux numéros... et ses fauves hors du commun. Hors du commun, ils le sont, pour sûr, puisque le tigre du Bengale et le lion blanc, têtes d'affiche, sont deux espèces menacées. Ce qui n'empêche Franck Zavatta et sa troupe de faire le show sous le chapiteau plusieurs fois par jour en ce moment même à Saint-Denis, jusqu'au 22 décembre. Les communes ont leur part de responsabilité, preuve en est avec la ville de Paris qui a décidé d'en finir avec les animaux dans les cirques. Le chef-lieu de La Réunion commence à y penser. Un cadre légal devrait être défini d'ici peu afin d'interdire l'exploitation des animaux menacés ou en voie de disparition.

Plusieurs maisons construites en pleine zone rouge à La Possession

Au pied du chemin des Anglais à La Possession se trouve un amas de maisons, qui formeraient presque aujourd'hui un petit quartier. Problème : ces constructions ont été faites en pleine zone rouge, exposée à des risques naturels selon la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL). Et la mairie de La Possession le dit clairement, il n'y a eu aucun permis de construire pour ces maisons. Au coeur de ces constructions, deux propriétaires en profond désaccord. Si le premier s'estime envahi dans la plus grande injustice, l'autre affirme être dans son droit et nie toute construction illégale.

Travail dominical à Mr Bricolage : la Cour d'appel rend sa décision

Ce mardi 3 décembre 2019, la Cour d'appel rendra sa décision sur un dossier qui a fait grand bruit ces dernières semaines : le travail dominical dans les magasins de l'enseigne Mr Bricolage. Cette affaire oppose la direction de la SAS Sorebric (Société réunionnaise de bricolage) et la CGTR (confédération générale du travail de La Réunion). Au milieu, les salariés de l'entreprise, eux, souhaitent continuer à travailler le dimanche tandis que le syndicat s'appuie sur un arrêté préfectoral de 1966 qui interdit le travail dominical dans les commerces. En première instance, la CGTR a obtenu gain de cause, la direction de Mr Bricolage a donc fermé ses quatre magasins le dimanche mais les patrons du commerce espèrent que la décision rendue par le Cour d'appel ce mardi 3 décembre jouera en leur faveur.

Polémique autour de la mobilité : le Cnarm dans la tourmente

Le Comité National d'Accueil et d'Actions pour les Réunionnais en mobilité (Cnarm) a organisé ce lundi 2 décembre 2019 une conférence de presse pour répondre à la polémique dont il fait l'objet. Accusé par certains bénéficiaires de ne pas soutenir leurs projets de mobilité, le Président Ibrahim Dindar, a souhaité prendre la parole : " nous faisons notre job, une minorité agissante nous cause du tort. Les 47 salariés reçoivent, accueillent et accompagnent près de 2000 demandeurs d'emploi en 2019, je demande un peu de justice ! " (Photo D.R.)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé sur toute La Réunion

Quelques gouttes seront à prévoir dans les hauts de Saint-Denis mais rien de bien méchant, le soleil sera au rendez-vous pendant cette matinée. Un soleil bien présent au volcan, dans les cirques et sur le littoral ! Côté températures, Matante Rosina prévoit un temps classique pour la saison : 30 degrés sur la côté, 25 dans les cirques et 20 au volcan.