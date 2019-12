Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La réglementation européenne change à partir du 14 décembre, conséquence, l'envoi de colis de fruits en métropole est autorisé mais sous conditions et tout dépend des fruits... Pour la saison 2019/2020, les mangues, citrons, piments et poivrons ne pourront pas être expédiés. Interdiction formelle, la faute à une mouche des fruits qui prolifère depuis quelques années et dont les pays européens cherchent à se protéger pour ne pas qu'il y ait d'invasion sur les cultures, il faudra donc attendre un an, qu'un traitement soit validé. Les letchis, fruits de la passion et autres végétaux pourront être expédiés en métropole mais dès lors que le colis dépasse 5kg, il faudra passer par des contrôles effectués par les services de la direction de l'agriculture. Pour les ananas, bananes et noix de coco, rien ne change.

