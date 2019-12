Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Avec 7 cas de dengue confirmés du 18 au 24 novembre 2019, la circulation de la dengue se poursuit sur l'île. L'arrivée de l'été austral et de ses conditions climatiques plus favorables au développement des moustiques laissent craindre une nouvelle vague épidémique dans les mois à venir. Plus de 500 acteurs privés et publics de l'île se sont mobilisés, aux côtés des autorités sanitaires, à l'occasion de la journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue du 27 novembre 2019, pour relayer les messages de prévention au plus grand nombre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

