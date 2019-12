Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le Comité National d'Accueil et d'Actions pour les Réunionnais en mobilité (Cnarm) a organisé ce lundi 2 décembre 2019 une conférence de presse pour répondre à la polémique dont il fait l'objet. Accusé par certains bénéficiaires de ne pas soutenir leurs projets de mobilité, le Président Ibrahim Dindar, a souhaité prendre la parole : " nous faisons notre job, une minorité agissante nous cause du tort. Les 47 salariés reçoivent, accueillent et accompagnent près de 2000 demandeurs d'emploi en 2019, je demande un peu de justice ! " (Photo D.R.)

