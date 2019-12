Ce vendredi matin 29 novembre 2019, une tortue morte a été retrouvée au fond de l'eau face au Cap Benard au niveau de l'entrée ouest de Saint-Denis. Après examens, la nécropsie (autopsie pour les animaux- ndlr) "montre s'agit d'une jeune tortue imbriquée avec la trace d'un choc violent à l'arrière" précise Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia, le centre d'études des tortues marines (Photo Kélonia)

Le jeune animal a été retrouvé avec la carapace et colonne vertébrale brisée, des poumons déchirés et des hématomes important qui ont entraîné sa mort. La tortue n’est pas morte sur le lieu où elle a été retrouvée, son décès remonterait à 48 h avant la découverte" dit encore Stéphane Ciccione.

Quatre animaux ont déjà été victime de choc avec un navire au cours des dernières semaines entre la Passe de l’Hermitage et Saint-Paul.

Appel à la responsabilité

L’analyse des courants de surface pourrait indiquer les points où les tortues mortes ces dernières semaines ont été percutées et éventuellement éclairer sur les sites d'accident. "Pour l’heure, nous ne pouvons que faire appel à la responsabilité des pilotes de bateaux de respecter les règles élémentaires pour éviter ces accidents. Comme limiter sa vitesse à proximité des côtes (fonds jusqu’à - 30 mètres) et surveiller en permanence la surface sur la trajectoire du bateau" souligne Kélonia.

Actuellement, dans la phase possible de reproduction des tortues dans l’ouest, c’est pendant les accouplements que les tortues sont particulièrement vulnérables. Seule la femelle nage et doit déplacer dans l’eau sa propre masse et celle du mâle. "Elles n'ont donc un temps de réaction qui ne leur permet pas d’éviter les embarcations rapides" ajoute Stéphane Ciccione.

Pour rappel, il n’y a que deux femelles tortues vertes qui pondent à La Réunion. La population est donc extrêmement vulnérable. Et il s’agit d’une espèce protégée en danger sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

