L'ARCEP a rendu public le 28 novembre, les résultats de son enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécom dans les DROM. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange Réunion (Photo d'illustration)

"Comme en 2018, les résultats montrent qu’Orange continue d’offrir à ses clients le meilleur réseau mobile à la Réunion :

- N°1 sur les débits en téléchargement et envoi de fichiers

- N°1 sur le streaming vidéo YouTube HD en qualité parfaite

- 88,9% des appels de 2 minutes sont en qualité parfaite, ce qui représente la meilleure qualité de ser-vice du marché

- Une progression remarquable sur les débits en téléchargement, passant de 25 Mb/s en 2018 à 53 Mb/s

Au global, Orange est classé n°1 et/ou n°1 ex-aequo en voix, sms et internet mobile avec 19 critères sur les 21 publiés :

- N°1 et/ou n°1 ex-aequo sur 11 des 11 critères voix/sms

- N°1 et/ou n°1 ex-aequo sur 8 des 10 critères pour l’internet mobile

Selon Jean-Marc Escalettes, directeur Orange Réunion Mayotte : "ces résultats sont le fruit de toute l’expertise des femmes et des hommes d’Orange qui s’engagent chaque jour pour que ça marche !" et il ajoute "à nos investissements pour moderniser nos réseaux existants et préparer ceux de demain"