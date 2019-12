Le centre régional information jeunesse (CRIJ) Réunion et l'agence française du développement (AFD), ont signé ce mardi 3 décembre 2019 une convention de partenariat stratégique et financier entre leurs deux structures (Photo D.R.)

"L’objectif de ce partenariat est de soutenir stratégiquement et financièrement les actions du CRIJ en tant que plateforme généraliste de premier niveau d’information, et notamment le projet CADIJ (base de Connaissance d’accès aux droits et information jeunesse)" indique le CRIJ. "Cette action, missionnée et cofinancée par la préfecture, action logement et la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et avec le soutien de la CAF de La Réunion, vise à comprendre et appréhender les parcours d’accès aux droits et informations des jeunes âgés de 13 à 30 ans" ajoute le CRIJ

