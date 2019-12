BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 4 décembre 2019



Le "Plan Logement Outre-mer" au secours d'un BTP en crise

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin et le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, ont signé ce lundi 2 décembre 2019 le " Plan Logement Outre-mer 2019 - 2022 ". Ce plan vise à refondre la politique d'accession sociale à la propriété, à encourager la construction et à dynamiser la réhabilitation du parc social et privé vieillissant. Un plan attendu à La Réunion où la problématique du logement est prégnante, et surtout pour le secteur du BTP plus que jamais menacé d'une nouvelle crise de l'emploi, 10 ans après celle de 2009 - 2010 où le secteur avait perdu près de 10 000 emplois

Allez-vous participer à la grève du 5 décembre ?

Ce jeudi 5 décembre c'est jour de grève ! L'interprofessionnelle appelle à participer à la manifestation nationale prévue pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Une marche est organisée à Saint-Denis, une manifestation de soutien est prévue à Saint-Pierre. Les gilets jaunes rejoignent le mouvement et prévoient de leur côté une action "en convergence avec l'intersyndicale" à travers plusieurs opérations escargots. Une journée chargée, qui s'annonce compliquée en terme de déplacements et d'infrastructures. Le projet de réforme Delevoye fait toujours aussi peu l'unanimité. Pour rappel, cette réforme qui pourrait voir le jour en 2025 prévoit la fin des régimes spéciaux, un âge "pivot" à 64 ans et l'intégralité de la carrière prise en compte contre les six derniers mois.

Multiplication des tentatives d'enlèvements : la gendarmerie sur le qui-vive

Ces dernières semaines, les signalements de tentatives d'enlèvements aux abords d'établissements scolaires de l'île se sont multipliées. Un homme d'une cinquantaine d'années a été placé en détention provisoire lundi 2 décembre, il est suspecté d'avoir tenté d'enlever une jeune fille de 16 ans. Le même jour, une nouvelle tentative d'enlèvement à la fourgonnette blanche était signalée à Bras Panon. Face à cela, la gendarmerie tente de rassurer la population. Ce mardi 3 décembre, les gendarmes ont posté un message sur les réseaux sociaux, ils affirment, notamment, qu'ils intensifient leur action et font de la prévention auprès des chefs d'établissements et des élèves. Le message complet de la gendarmerie ci-dessous.

Vous pourrez envoyer des colis de fruits en métropole... sous conditions

La réglementation européenne change à partir du 14 décembre, conséquence, l'envoi de colis de fruits en métropole est autorisé mais sous conditions et tout dépend des fruits... Pour la saison 2019/2020, les mangues, citrons, piments et poivrons ne pourront pas être expédiés. Interdiction formelle, la faute à une mouche des fruits qui prolifère depuis quelques années et dont les pays européens cherchent à se protéger pour ne pas qu'il y ait d'invasion sur les cultures, il faudra donc attendre un an, qu'un traitement soit validé. Les letchis, fruits de la passion et autres végétaux pourront être expédiés en métropole mais dès lors que le colis dépasse 5kg, il faudra passer par des contrôles effectués par les services de la direction de l'agriculture. Pour les ananas, bananes et noix de coco, rien ne change.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un soleil généreux et un temps sec

Le soleil sera généreux et le temps sec ce mercredi 4 décembre 2019. C'est en tout cas ce que Matante Rosina a vu dans le fond de sa tasse de café. Elle dit aussi que le vent s'essouffle un peu et que la mer sera un agitée. Et chez vous c'est comment ?