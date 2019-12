Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Les gilets jaunes prévoient plusieurs opérations escargots à l'occasion de la grève générale du 5 décembre. De quoi inquiéter les Réunionnais qui ont encore en mémoire les blocages des mois de novembre et décembre... Certains hésitent même à aller manifester comme prévu à Saint-Denis vu les conditions de circulation, qui s'annoncent difficiles. Pourtant les gilets jaunes se veulent rassurants : pas de panique, selon eux il s'agit surtout de "ralentir" le trafic, et non pas de le paralyser. Quoi qu'il en soit, il faut se préparer. Les opérations escargots commenceront aux alentours de 7h30 et les entrées Ouest et Est du chef-lieu s'annoncent encore plus congestionnées que d'habitude.

Les gilets jaunes prévoient plusieurs opérations escargots à l'occasion de la grève générale du 5 décembre. De quoi inquiéter les Réunionnais qui ont encore en mémoire les blocages des mois de novembre et décembre... Certains hésitent même à aller manifester comme prévu à Saint-Denis vu les conditions de circulation, qui s'annoncent difficiles. Pourtant les gilets jaunes se veulent rassurants : pas de panique, selon eux il s'agit surtout de "ralentir" le trafic, et non pas de le paralyser. Quoi qu'il en soit, il faut se préparer. Les opérations escargots commenceront aux alentours de 7h30 et les entrées Ouest et Est du chef-lieu s'annoncent encore plus congestionnées que d'habitude.