Ambiance agitée du côté du chantier de la Nouvelle route du littoral. Les transporteurs montent de nouveau au créneau et font planer la menace d'une action forte dans les prochains jours. Pour le groupement, ça va de mal en pis. Toujours rien de concret pour l'approvisionnement en galets qui permettrait de poursuivre le chantier et un nouvel élément vient s'ajouter à cela. Un ordre exécutoire aurait été envoyé par la Région il y a une quinzaine de jours, la collectivité demanderait la construction de deux murs, un du côté de la Grande Chaloupe, l'autre à La Possession, officiellement pour protéger le chantier pendant la période cyclonique. Sauf que certains observateurs ou acteurs du projet le voient d'un autre oeil, selon eux, ces murs n'auraient rien de temporaire. Cette mesure rimerait plutôt avec un arrêt du chantier sur le moyen-long terme.

Dans cet ordre exécutoire envoyé par la Région au groupement, la collectivité stipulerait qu’il faudrait fermer les portions D3 (Grande Chaloupe) et D4 (La Possession). L’argument de la pyramide inversée pour justifier cette mesure : protéger le chantier durant la saison cyclonique. Les deux portions seraient alors fermées par ce qui est appelé dans le milieu "un chasse mur" qui permettrait de sécuriser le chantier notamment en cas de forte houle.

Sauf que dans le milieu, cette nouvelle en a laissé plus d’un pantois. "C’est bien la première fois depuis le début du chantier de la Nouvelle route du littoral qu’il est demandé de sécuriser le chantier… La première fois" insiste cette source proche du dossier avant d’ajouter " la question de la saison cyclonique n’est qu’un prétexte, ce n’est pas possible autrement. La Région veut gagner du temps, ce ne sera pas une fermeture temporaire. Qui débourse autant d’argent pour seulement quelques semaines ? Car là, il est question de construire ce mur et à la fin de la saison cyclonique, de le démolir à coups marteau. "

L’argent, le nerf de la guerre. C’est justement là-dessus qu’aurait tiqué le groupement car selon une source, la construction de ces deux murs coûterait entre 10 et 15 millions d’euros. Une somme rondelette quand on sait que la Région martèle en boucle que dorénavant, elle paiera "le prix juste." C’est ce qui bloque pour l’extraction des andains dans les champs agricoles. Le prix. Pourtant la collectivité serait prête à investir une somme aussi importante dans un projet que beaucoup considèrent comme secondaire.

C’est ce qui passerait mal auprès du groupement, pour qui les roches sont prioritaires voire même vitales et mériteraient donc d’être le principal investissement. Pour le moment, c’est ce qui empêche la continuité du chantier.

D’autres sources affirment qu’à l’approche de scrutins majeurs, la collectivité chercherait à se faire discrète sur le sujet et gagner du temps. Car c’est le statu quo sur le chantier depuis plusieurs semaines. Si les différents acteurs semblaient s’orienter vers la solution de l’extraction d’andains dans les champs il y a plusieurs semaines, à l’heure actuelle, ils ne sont toujours pas passés au concret.

Ces deux murs devraient commencer à être construits en janvier et ils pourraient rester en place bien après la saison cyclonique…