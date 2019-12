Chaque année depuis 2010, la ville de Saint-Denis remet le Grand Prix du Roman Métis à La Réunion. " Salina, les trois exils " écrit par Laurent Gaudé a été récompensé deux fois. L'auteur a récupéré ses deux prix à l'hôtel de ville.

Ce mardi 3 décembre 2019 a eu lieu la remise du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis. Ces deux prix sont organisés par l'association La Réunion des Livres pour la ville de Saint-Denis et la DAC Réunion. Le double lauréat, Laurent Gaudé, a été récompensé pour son roman " Salina, les trois exils ".

Laurent Gaudé est un auteur qui marque l’histoire par son oeuvre littéraire. C’est une première pour luii au Grand Prix du Roman Métis, dont on célèbre cette année les dix ans. Il s’est inspiré pour ce livre des grandes figures féminines de la tragédie grecque, de leurs difficultés à être jugées, victimes et monstrueuses à la fois.

Il accumule les succès et a été récompensé à plusieurs reprises pour ses oeuvres : il fut deux fois couronné du Goncourt, Prix Goncourt 2004 pour "Le soleil des Scorta", Prix Goncourt des Lycéens 2003 pour "La mort du Roi Tsongor". Pour ce dernier titre, il a également remporté le Prix des Libraires, et le Prix du jury Jean-Giono pour "Le soleil des Scorta". Dernièrement, il a remporté le Prix du Livre Européen 2019 pour son essai "Nous, banquets des peuples" (Actes Sud). Son 10ème roman est "Salina: les trois exils".

"Salina - Les trois exils" (éditions Actes Sud)

Le résumé : "Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l’enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c’est son dernier fils qui raconte ce qu’elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l’amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre. "

