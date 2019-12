BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 5 décembre 2019 :



Plusieurs opérations escargots sont organisées ce jeudi 5 décembre 2019, pour la grève générale et l'appel à manifester au niveau national contre la réforme des retraites. Les gilets jaunes ont répondu présents, conjointement avec l'intersyndicale. Des opérations escargots sont prévues au départ de Saint-André dans l'Est, Saint-Paul et Le Port dans l'Ouest, et Saint-Pierre dans le Sud. Sur la quatre voies au niveau de Saint-André les gilets jaunes organisent un barrage filtrant au niveau de la Cocoteraie ce jeudi matin. La Direction des routes indique déjà 4 km d'embouteillage, qui pourrait rapidement augmenter si le barrage se maintient.

Un incendie est en cours dans la ville du Port, sur la Route du Sacré Coeur et Chemin des Anglais. Environ 16 à 17 camions sont en feu, selon les pompiers. Un important dispositif a été déployé sur place : une trentaine de pompiers pour 16 engins en tout. Le feu s'est déclaré aux alentours de 1h30 du matin, mais l'origine de l'incendie, accidentelle ou criminelle, n'est pas encore connue. La police est sur les lieux. Les dégâts ne sont que matériels selon les pompiers, aucun blessé n'est à déplorer. Il s'agit de camions sur un terrain libre, ils n'appartiennent pas à une concession particulière, selon les pompiers.

C'est le grand jour. Ce jeudi 5 décembre 2019 marque la grève nationale contre la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à manifester à Saint-Denis et Saint-Pierre. Les secteurs privés comme publics devraient être représentés dans la rue. Mais les syndicats ont-ils encore la force de fédérer ?

"On ne va rien lâcher", l'espoir de retrouver Cédric vivant est toujours là. Il s'est volatilisé depuis près de deux semaines mais pour ses proches, il est hors de question d'arrêter de le chercher. Sa famille en appelle à la solidarité des Réunionnais pour l'aider à retrouver "ce gentil marmaille toujours souriant." Ce samedi 7 décembre, un rassemblement est organisé devant la mairie de la Plaine des Cafres à 13h30, des battues seront ensuite menées dans le secteur. "Plus on sera nombreux, plus on pourra ratisser large."

Matante Rosina va prendre son parapluie avec elle ce jeudi 5 décembre. Un grand soleil brillera sur tout le département en début de journée, "ça va pouaker" annonce la gramoune, son parapluie lui sera d'une grande aide ! Et en fin de journée, quelques averses localisées sur la région ouest vont tomber. Et chez vous, quel temps fait-il ?