Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Le mois de décembre est propice à la préparation des fêtes de fin d'année, et parmi les traditions, celle de s'acheter de bons produits pour les repas de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Cette année, l'équipe française de Foodwatch, organisation de lutte contre la mauvaise alimentation, a décortiqué les étiquettes des gourmandises et autres produits de Noël aux couleurs dorées et criardes pour mettre en garde les consommateurs. Additifs à foison, faux traditionnel et faux "made in France", huile de palme et compagnie... L'organisation parle même d'insectes "planqués" dans certains produits. Alors chaque jour, comme on ouvre la petite case de son calendrier, Foodwatch dévoile une arnaque à l'étiquette, et ce jusqu'au 24 décembre.

