Les services de la préfecture indiquent que Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences et à l'inclusion par l'emploi est en visite à La Réunion ces jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture avec le programme de Jean-Marie Marx.

Le 24 octobre dernier, Emmanuel MACRON a annoncé 20 mesures pour l’emploi à La Réunion, pour agir sur les opportunités d’emploi, de formation, d’apprentissage et de création d’entreprise (Pétrel). C’est dans ce cadre, que Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi auprès Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, se rendra sur l’Ile de La Réunion les jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019.

Le Haut-commissaire échangera avec l’ensemble acteurs régionaux de l’emploi, de la formation, de l’apprentissage et de l’insertion. Lors de ses différentes visites, il reviendra sur la mise en place du plan Pétrel (formation des demandeurs d’emploi, extension des emplois francs, maintien de la Garantie jeunes, renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA…).

Il rencontrera également les bénéficiaires des actions financées dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), dont la Mission intercommunale de l’Ouest, lauréat de l’appel à projet 100% inclusion.



Jeudi 5 décembre

09h45 Visite d’une agence de Pôle emploi - 4 allée Maureau Le chaudron 97490 Sainte-Clotilde

Rencontre avec les équipes et échanges avec des demandeurs d’emploi accompagnés

14h30 Visite du projet " Pépinière de l’inclusion " - Mission intercommunale de l’Ouest–32 Rue du Kovil Savanna 97460 Saint-Paul

Echanges avec les jeunes accompagnés dans le cadre de cette action innovante

16h30 Visite des locaux de l’organisme de formation Tétranergy 1, Rue Francis Sautron 97420 Le Port

Vendredi 6 décembre

09h00 Echange avec les organisations professionnelles

10h30 Rencontre avec les opérateurs de compétences (OPCO)

17h00 Échange avec les acteurs de l’inclusion dans l’emploi en présence de Jacques Billant, préfet de La Réunion