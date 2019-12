Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Ce jeudi 5 décembre 2019, dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie, une cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbes s'est déroulée au monument aux Morts à Saint-Denis, en présence de Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement nord. Les anciens combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires ont été conviés. À La Réunion, entre 200 et 300 soldats ont été embarqués dans le "bourbier algérien", souvent contre leur gré.

Ce jeudi 5 décembre 2019, dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie, une cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbes s'est déroulée au monument aux Morts à Saint-Denis, en présence de Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement nord. Les anciens combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires ont été conviés. À La Réunion, entre 200 et 300 soldats ont été embarqués dans le "bourbier algérien", souvent contre leur gré.