Ce mercredi 4 décembre 2019, le SDIS 974 (Service départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion) annonce la mise à l'honneur sur notre département de six sapeurs-pompiers. Les actions des sapeurs-pompiers sont honorées pour l'événement des cérémonies nationales de la Sainte-Barbe, la Sainte-Patronne des soldats du feu.

En 2018, le SDIS 974 se compose de 855 sapeurs-pompiers professionnels, 1 428 sapeurs-pompiers volontaires et 263 personnels administratifs techniques et spécialisés. Ces équipes ont permis de gérer 53 583 interventions, en partenariat avec les autres services et professionnels concernés comme la Gendarmerie, la Police, ou encore le SAMU. L’honorabilité de ces sapeurs-pompiers par leur courage, dévouement dans l’exercice de leurs fonctions et même au-delà pour l’un d’entre eux sont salués.



L’Adjudant-chef Axel Daupiard, Adjoint au chef de centre de Saint-Joseph (retraité depuis le 1er octobre 2019) et le Lieutenant Toussaint Lachenaye, Adjoint au chef de centre du Tampon ont acquis une médaille d’Honneur échelon Grand Or afin de les honorer de leurs quarante ans de service.



Une médaille d’honneur échelon Or a été donné afin de les remercier pour leurs trente années de service est offert au Lieutenant Henri Gabriel, Adjoint au chef de centre de Saint-Benoit, à l’Adjudant-Chef Johany Maden, de l’Unité Spécialisée Nautique et à l’Adjudant Jean Eric Robert, Chef d’agrès tout engin au centre de secours de Saint-Benoit.



Un hommage a également été rendu aux sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie en service, commandé durant l’année écoulée. Dont l’Adjudant Jessy Eve, sapeur-pompier du centre d’incendie et de secours de Saint-André, décédé le 27 janvier dernier.



Condition d’attribution des médailles



La médaille d’ancienneté est décernée, sur proposition de l’autorité hiérarchique, par le préfet du département dans lequel les fonctions sont exercées. Elle comporte quatre échelons :



- après 10 ans de service la médaille bronze est décernée

- après 20 ans de services aux titulaires de la médaille de bronze : la médaille d’argent est décernée

- après 30 ans de services aux titulaires de la médaille de la médaille d’argent: la médaille d’or est décernée

- après 40 ans de services aux titulaires de la médaille de la médaille d’argent: la médaille d’Grand or est décernée



Une médaille spéciale pour les actions de bravoures



Des médailles d’honneur échelon Bronze est attribué pour commémorer les actes de courage et de dévouement des sapeurs pompier. La médaille d’honneur est une distinction française récompensant toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.



Cette médaille le Caporal Jean Freddy Naguin, sapeur-pompier volontaire au centre de secours du Bernica l’obtient pour son courage. Lors du vendredi 5 juillet 2019, un homme fait une chute de 6 mètres dans une ravine au niveau de la rue Néhoua à la Saline les Hauts.



Un appel est lancé au Centre Opérationnel Départemental et de Secours (CODIS) par le Véhicule de Secours d’Assistances aux Victimes (VSAV) pour l’homme. Le caporal Jean Freddy Naguin, de repos en ce jour malgré le danger de la situation n’hésite pas à sauter en contre bas du ravin et apporte les premiers soins à la victime en attendant les secours. Il a contribué ensuite au relevage de la victime après avoir aidé ses collègues durant les soins apportés sur place.



"Le SDIS 974 est fier de ces sapeurs-pompiers qui ont œuvré et qui œuvrent encore aujourd’hui à la protection de leur île, de ses biens et de sa population" précise le communiqué.