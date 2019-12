Opérations escargots, fermetures et manifestations

C'est une journée noire qui se prépare ce jeudi 5 décembre, en réponse à l'appel national à organiser une grève générale. L'intersyndicale appelle l'ensemble des personnels à participer à la manifestation prévue pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Une manifestation est organisée à Saint-Denis, avec un cortège qui partira dès 9h du Petit Marché vers la Préfecture. Une manifestation de soutien se déroule à Saint-Pierre, de la Place de la mairie vers la sous-préfecture.

Pour se rendre à ces rassemblements, les gilets jaunes organisent plusieurs convois s'inscrivant dans une vaste opération escargot. Trois d'entre eux convergent vers Saint-Denis, au départ de Saint-André dans l'Est, et au départ du Port et de Saint-Paul dans l'Ouest. Un dernier convoi sera organisé dans les rues de Saint-Pierre.

Lire aussi : Opérations escargots : "on ralentit mais on ne bloque pas" garantissent les gilets jaunes

Perturbations sur toute l'île

De nombreuses communes ont averti que le service d'accueil dans les écoles serait minimum et que certains cantines ne pourraient pas ouvrir, faute de personnel. A Sainte-Marie la totalité des écoles sont fermées. Le ramassage scolaire ne pourra pas toujours être effectué en fonction des zones, comme sur le territoire de la CINOR.

Lire aussi : Grève du 5 décembre : des perturbations à prévoir

La SRPP (Société Réunionnaise de Produits Pétroliers) sera fermée, la seule entreprise de l'île qui stocke, approvisionne et distribue les carburants. Mais pas d'inquiétude, aucune rupture de carburants n'est à craindre du moins, c'est ce qu'affirme le pétrolier...

Lire aussi : La SRPP fermée ce jeudi à cause de la grève

Contre la réforme des retraites

Ce qui fâche les syndicats, c'est la future réforme des retraites qui prendra en compte dans le calcul des pensions l'ensemble de la carrière, contre les six derniers mois actuellement. Cette nouveauté devrait durement impacter les fonctionnaires, notamment les enseignants.

Le gouvernement souhaite aussi l'élaboration d'un nouveau système universel par points, qui fusionnera les 42 régimes existants en actant la fin des régimes spéciaux. La réforme prévoit aussi un âge "pivot" à 64 ans.

Lire aussi : Allez-vous participer à la grève du 5 décembre ?

Un combat plus large

Mais pour les gilets jaunes, la mobilisation dépasse les retraites et s'attaque à toute la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Chômage, allocations, pouvoir d'achat... Le message ce jeudi 5 décembre est plus général.

Les gilets jaunes le disent : ils ne réclament plus la démission du président, mais bien la démission de l'ensemble du gouvernement.