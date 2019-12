BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 6 décembre 2019 :



- Grosse mobilisation et occasion manquée pour la convergence des luttes

- Les transporteurs rencontrent une nouvelle fois la Région

- Tentatives d'enlèvement : le kidnappeur au fourgon blanc, une légende urbaine

- Le Port : "Jeux d'artifices" pour découvrir l'art contemporain

- La pa Météo France i di, sé zot i di - journée sèche et brûlante

Grosse mobilisation et occasion manquée pour la convergence des luttes

Importante mobilisation ce jeudi 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites actuellement en cours d'élaboration par le gouvernement. Ils étaient près de 3000 selon la préfecture (5000 selon les syndicats) dans la rue pour dire "non" à cette réforme. Une mobilisation rarement vue ces dernières années, qui aura réussi à unir syndicats et gilets jaunes autour d'intérêts communs. Mais pas suffisamment longtemps pour que les deux parties puissent réellement parler d'une même voix et agir ensemble... Une véritable occasion manquée pour la convergence des luttes.

Les transporteurs rencontrent une nouvelle fois la Région

Ce vendredi matin 6 décembre 2019, les transporteurs rencontrent – encore – la Région. Si Didier Robert ne sera pas de la partie, le président de la Région étant actuellement en métropole, c'est Dominique Fournel, le vice-président de la Région en charge de la NRL, qui s'entretiendra avec les transporteurs.

Tentatives d'enlèvement : le kidnappeur au fourgon blanc, une légende urbaine

Depuis plusieurs semaines, la psychose monte à La Réunion. La légende urbaine d'un kidnappeur en série au volant d'un fourgon blanc qui embarque les marmailles à la sortie de l'école s'est répandue comme une trainée de poudre notamment sur les réseaux sociaux. Sur les ondes d'une radio locale, les appels relatant des tentatives d'enlèvement sont devenus quasi quotidiens. Mais dans les faits, les tentatives d'enlèvement à La Réunion restent des actes isolés.

Le Port : "Jeux d'artifices" pour découvrir l'art contemporain

Jusqu'au 15 janvier 2020, une exposition est organisé par le FRAC (Fonds Régional d'art Contemporain) et ouverte à tous au Port, dans laquelle il est possible de mieux comprendre l'art contemporain grâce à un parcours interactif, une scénographie originale et ludique. Parmi les activités qui attendent les enfants : colorier une photographie de Samuel Fosso, entrevoir les détails dans la peinture de Cristof Denmont, jouer au jeu des sept erreurs avec la pièce de Gabrielle Manglou... Une exposition appelée "Jeux d'artifice".

La pa Météo France i di, sé zot i di - journée sèche et brûlante

Pour ce vendredi 6 décembre 2019, Matante Rosina prévoit du soleil aux quatre coins de l'île. Quelques averses éparses viendront rafraîchir l'atmosphère de cette chaude journée et un voile nuageux pourrait cacher les rayons du soleil par intermittence. Les températures seront légèrement au-dessus des normales de saison. Et chez vous, quel temps fait-il ?