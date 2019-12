Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le mercredi 5 décembre 2019, les gendarmes ont été appelés pour une mission qui sort de l'ordinaire : secourir un parapentiste perché à une branche d'arbre à plus de quinze mètres du sol. Ce parapentiste expérimenté ne pouvait pas redescendre tout seul. Au-delà de l'aspect cocasse de la scène, ce Saint-Leusien a du se faire une belle frayeur. Et pour les secours, ce fut une opération délicate et périlleuse à mener à cause du risque important de chute. Les secours ont fait appel au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

