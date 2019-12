Retrouvez les chantiers en cours ou à venir et les différents événements programmés sur la route pour la semaine à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Louis/ St Pierre- Travaux de balayage de nuit

Sur la RN1 à St Louis entre échangeur le Gol et échangeur Badamiers à St Pierre, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 2 au vendredi 6 décembre inclus. Neutralisation de la voie de droite au niveau du chantier mobile de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - Le Port/St Leu - travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 du Port/rivière de Galets à St Leu/Colimaçons, travaux de balayage mécanique du lundi 02 au vendredi 06 décembre. Une voie sera neutralisée dans le sens Nord/Ouest de 20h à 5h en fonction de l'avancement du chantier.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de dépose et pose de blocs

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de dépose et pose de blocs les nuits du lundi 2 au vendredi 6 décembre inclus. Voie de droite neutralisée de 19h30 et 5h dans le sens Nord/Ouest.

RN1A - St Paul - Travaux de protection contre inondation

Sur la RN1A à St Paul, travaux de protection contre inondation jusqu'au 19 décembre. Route fermée de façon permanente entre giratoire Bruniquel et celui de l'Eden. Une déviation sera mise en place par le Chemin Bruniquel.

RN1A - St Leu - Travaux de réalisation d'un giratoire

Sur la RN1A à St Leu au niveau du carrefour RD12, travaux de réalisation d'un giratoire. Circulation sur voies réduites. Vitesse limitée à 50 km/h. La nuit du mardi 10 décembre, travaux de réalisation du tapis d'enrobés. Fermeture du carrefour en entier. Une déviation sera mise en place du PR 46+760-RD9 montée Panon à Trois Bassins au PR 55+240-RD11 Route de Piton Saint Leu à Saint Leu.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de la Ravine Bonne Esperance, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement d'un carrefour à feux

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux d'aménagement d'un carrefour à feux jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de pose de dispositif de retenu

Sur la RN2 à Ste Suzanne, suite travaux de pose de dispositif de retenue la nuit du vendredi 6 décembre puis les nuits du lundi 9 au jeudi 12 décembre inclus. Route sera fermée dans le secteur de Bel Air de 19h30 à 5h dans le sens Est/Nord. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de la Marine, et la RN2002 Avenue Pierre Menés.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l'Est au droit du chemin Faustin, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au jeudi 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de trottoir

Sur la RN2 à St Joseph Langevin, travaux d'aménagement de trottoir jusqu'au vendredi 20 décembre. Alternat de 8h à 16h. Une déviation est fortement conseillée pour les véhicules légers par la Rue Paille en Queue dans le sens St Joseph/St Philippe.

RN5 - Cilaos - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonisation jusqu'au 30 avril 2020. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

RD241 - Cilaos/Route de Bras Sec - Travaux de renforcement chaussée et réparation de parapet

Sur la RD241 à Cilaos/Route de Bras Sec, travaux de confortement de chaussée et réparation de parapet jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD242 - Cilaos/Route Ilet à Cordes - Travaux de reconstruction de parapet

Sur la RD242 à Cilaos/Route Ilet à Cordes, travaux de reconstruction de parapet et renforcement de mur de soutènement jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation du virage

Sur la RN1 au niveau de l’échangeur de La Possession, pour permettre la suite des travaux de sécurisation de virage, la voie de gauche sera neutralisée de 20h à 05h dans le sens N/S la nuit du lundi 9 décembre et dans le sens S/N la nuit du mardi 10 décembre.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre le pont de la Rivière des Galets au Port et les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 9 au jeudi 12 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1A - St Leu/giratoire RD12 - Travaux d'enrobés

Sur la RN1A à St Leu, travaux d'enrobés du nouveau giratoire RN1A/RD12 la nuit du mardi 10 décembre. Circulation interdite de 20h à 5h au niveau du carrefour. Une déviation sera mise en place par la RD9 Montée Panon à Trois Bassins et la RD11 Route de Piton Saint Leu.

RN2 - St André - Travaux de nettoyage en TPC

Sur la RN2 à St André secteur Petit Bazar, travaux de nettoyage en terre-plein central le mardi 10 décembre. Voie de gauche neutralisée de 9h à 11h30 dans le sens Est/Nord.

RN2 - Ste Marie/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre Ste Marie et St Benoit, travaux de balayage mécanique du lundi 9 au vendredi 13 décembre. Voie neutralisée de 8h30 à 15h dans un sens ou dans l'autre.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de purges

Sur la RN5 Route de Cilaos secteurs Croix Jubilé et Mare Sèche, travaux de purges de la falaise du lundi 9 au vendredi 13 décembre. Coupures n'excédant pas 45 minutes entre 8h et 16h.

RD3 - St Joseph - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph au PR226+770, travaux de fouille sous chaussée du lundi 9 au jeudi 12 décembre. Circulation alternée de 8h à 16h.

Evénements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Marché de nuit

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le samedi 7 décembre pour le marché de nuit de 19h à 1h. La route sera de nouveau fermée le dimanche 8 décembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

Les usagers peuvent écouter le répondeur INFO ROUTE sur le 0262 97 27 27